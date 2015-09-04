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اللحوم والشيكولاتة والخمر تدمر الرغبة الجنسية وتسبب ضعف الانتصاب

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اللحوم والشيكولاتة والخمر تدمر الرغبة الجنسية وتسبب ضعف الانتصاب اللحوم والشيكولاتة والخمر تدمر الرغبة الجنسية وتسبب ضعف الانتصاب
على الرغم من أن الأطعمة المفيدة مثل المحار والفلفل والهليون هى منشطات معروفة لزيادة الرغبة الجنسية، إلا أن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون كشفت أن اللحوم الحمراء والشيكولاتة والخمور أطعمة ومشروبات تضعف الرغبة الجنسية.

ويقول الخبراء إن تناول الأطعمة الضارة يمكن أن يدمر الرغبة الجنسية عن طريق التسبب فى الخمول، وخفض مستويات هرمون تستوستيرون، وزيادة إنتاج الحيوانات المنوية غير طبيعى.

وأوضح الباحثون أن تناول اللحوم الحمراء أكثر من اللازم على سبيل المثال يمكن أن يسبب عدم اتزان مستويات الهرمونات الطبيعية للرجل، مما يزيد من صعوبة الشعور بالإثارة خلال العلاقة الجنسية.

وقال المتخصص فى الطب الجنسى الدكتور هارلى ستريت إن الجهاز المسئول عن الرغبة الجنسية هو الدماغ الذى ينتج المواد الكيميائية والهرمونات التى تحفز مشاعر الحب والجاذبية، والإثارة والنشوة، لافتاً إلى أن الشيكولاتة تحتوى على الكاكاو ومن المعروف أنه يقلل من الرغبة الجنسية.

وأضاف الباحثون أن شرب الكحول باعتدال لا يسبب أى ضرر على الرغبة الجنسية، ومع ذلك فإن الإفراط فى شرب الكحول يؤثر سلبا على الانتصاب أو الوصول لهزة الجماع.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل".

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