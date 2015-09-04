بالصور: غرف نوم 3 نجوم شباب عرب

يتجه خط التصميم الداخلي، اليوم، نحو النمط "المودرن"، ولعلّ هذه الظاهرة أكثر بروزاً في غرف نوم نجوم شباب العرب.

"سيدتي نت" يقوم بجولة سريعة على غرف نوم بطراز "مودرن" في منازل ثلاثة نجوم شباب عرب، ويعود بمجموعة من الصور التي تكشف خبايا شخصياتهم:

1. "ليدي فوزازا"

في منزل "ليدي فوزازا" بدبي، تظهر الفيلة في عمل فني مجسّم يعلو السرير في غرفة نوم الضيوف، فتبدو نقطة محورية في المكان، وتسيطر الألوان الترابية على مفرش السرير الذي يتصدر الغرفة، فيما يتسلل اللون الوردي بخجل من خلال الوسائد التي تتكئ على ظهر السرير المنجد.

2. عبد الله القرني

يسيطر الهدوء على غرفة نوم عبدالله القرني، حيث تلعب الألوان الهادئة دور البطولة، وتتمّم الإضاءة المشهد، ويرسم "الباركيه" لوحة متكاملة. وللخشب ألق في تصميم ديكور خلفية السرير الذي يتصدر الغرفة الثانية، فيما الإضاءة الخافتة جذّابة. ويبرز اللون البنفسجي على الجدران ومفرش السرير ليكسر من حدة اللون البني.

3. ميشال قزي

في شقة ميشال قزي الكائنة في منطقة "عين نجم" بجبل لبنان، يهيمن الأزرق على غرفة نومه التي تضم تفاصيل تشي بشخصيّته أهمها القيثارة. وتضفي طريقة توزيع "الاكسسوارات" لمسة شبابية حيوية على المساحة.

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