السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأندونيسي :زيارتي لجاكرتا تؤكد عمق العلاقات وحريصون على توفير التسهيلات وبيئة الاستثمار

عقدا الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو مؤتمرا صحفىا مشتركا بمقر قصر “ميرديكا” الرئاسي بجاكرتا عقب مباحثتهما التى تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين , ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

> وقال الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفى : ” زيارتي لجاكرتا تؤكد عمق العلاقات التاريخية وحريصون على توفير التسهيلات وبيئة الاستثمار كما نسعى لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين مصر وأندونيسيا ” .

واضاف تم الاتفاق خلال اللقاء على دعم وتنسيق المواقف المصرية والأندونيسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية من خلال الاستفادة من رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين .

ومن جانبة الرئيس الأندونيسي : زيارة الرئيس السيسي تعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين ، ومصر تعد من أوائل دول العالم التي اعترفت باستقلال اندونيسيا وأن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز التجارة والاستثمار المشترك كما دعا إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية بالسوق الأندونيسية