مركبة فضائية روسية تلتحم بالمحطة الدولية المدارية بنجاح

التحمت مركبة “سويوز تي. أم. أيه – 18 أم” الفضائية الروسية بالمحطة الدولية المدارية بنجاح قبل ظهر اليوم بتوقيت موسكو.

ووصلت إلى المحطة على متن المركبة بعثة دولية جديدة تتألف من ثلاثة رواد فضاء هم الروسي سيرغي فولكوف، والكازاخستاني أيدين أيمبيتوف، ووأندريس موغينسن من الاتحاد الأوروبي.

> وقد انطلقت البعثة إلى الفضاء بواسطة صاروخ روسي من طراز “سويوز — إف غي” من قاعدة “بايكونور” الواقعة في كازاخستان، صباح الثاني من سبتمبر الحالي. وبعد دقائق معدودة انفصلت مركبة “سويوز تي. أم. أيه — 18 أم” عن الصاروخ الحامل، لتبدأ رحلتها للالتحام بالمحطة الدولية المدارية.

> ومع اقتراب المركبة من المحطة تدريجيا اضطرت “سويوز تي. أم. أيه — 18 أم” إلى تغيير مسارها قليلا، وذلك لتجنب وقوع اصطدام بينها وبين شظايا تابعة لمرحلة ثالثة من صاروخ ياباني لا تزال تسبح في الفلك منذ انطلاقه عام 1989.

وشارك خبراء روس وأمريكيون من وكالتي “روسكوسموس” و”ناسا”، في حساب المدى الضروري لتغيير مسار المركبة، قبل أن يتم تحويله بأمر من مركز إدارة التحليق الكائن بضواحي موسكو.

هذا وانضم الأفراد الثلاثة للبعثة الفضائية الجديدة إلى ستة رواد فضاء يعملون على متن المحطة حاليا، ومنهم 3 من روسيا و2 من الولايات المتحدة وواحد من اليابان.

بوتنيك