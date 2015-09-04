تشكيل في الجول - حازم إمام يختار أفضل 11 لاعبا لمصر أمام تشاد.. ودور خاص لكوكا

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مضيفه تشاد يوم الأحد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجولة الثانية منها.

لكن من أفضل 11 لاعبا للمشاركة في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام تشاد؟

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية عن اختياراتهم للتشكيل الأنسب للمباراة لو كانوا في مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق اختار تشكيلا غلب عليه الطابع الهجومي بشكل كبير إذ يفضل اللعب بالشناوي في حراسة المرمى أمامه عمر جابر وأحمد حجازي وسعد سمير وعبد الشافي في خط الدفاع.

ويفضل الثعلب الصغير اللعب باثنين فقط في وسط الملعب هما إبراهيم صلاح ومحمد النني فيما يفضل اللعب برباعي هجومي هم رمضان صبحي ومحمد صلاح وكهربا وباسم مرسي.

لكن حازم إمام يرى أيضا أن ربما يكون للمهاجم أحمد حسن كوكا دورا في الشوط الثاني وفقا لظروف المباراة.