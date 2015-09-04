تشكيل في الجول - السقا يختار أفضل 11 لاعبا لمصر أمام تشاد.. طابع دفاعي

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مضيفه تشاد يوم الأحد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجولة الثانية منها.

لكن من أفضل 11 لاعبا للمشاركة في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام تشاد؟

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية عن اختياراتهم للتشكيل الأنسب للمباراة لو كانوا في مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر الأسبق اختار تشكيلا ذو طابع دفاعي بعض الشيء حيث يفضل اللعب بـ3 إرتكاز في منتصف الملعب ليسوا من أصحاب المهام الهجومية.

ويفضل المدرب المساعد بالإنتاج الحربي اللعب بالشناوي في حراسة المرمى أمامه خط دفاع مكون من حازم إمام ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي.

في وسط الملعب اختار إبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمد النني مع ثلاثي هجومي مكون من صلاح وكهربا وباسم مرسي.