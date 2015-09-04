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ما الذي ينقص أناقة مِنّة شلبي برأيك؟

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ما الذي ينقص أناقة مِنّة شلبي برأيك؟ ما الذي ينقص أناقة مِنّة شلبي برأيك؟

الجمعة 04-09-2015 14:40

تعتبر النجمة مِنّة شلبي من ألمع نجمات والعالم العربي الشابات، حيث أثبتت نفسها كممثلة ناجحة في مختلف الأدوار التي أُسندت إليها مهما بلغت من صعوبة وتعقيد. كما تتمتع بـ" ستايل" خاص جداً يُميزها عن باقي النجمات، حيث أنها رزينة، ولاتبالغ في مقابلاتها التلفزيونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يضعها في مركز مرموق ومحترم، إلّا أنه لدينا مأخذ وحيد عليها، وهو أناقتها.
تمتلك مِنّة قواماً نحيفاً ورشيقاً وملامح وجه ناعمة، مما يؤهلها لترتدي أجمل الملابس والخيارات في الموضة، غير أنها لا تعرف كيف تنسق إطلالاتها وتختار ما يليق بها ويناسبها، فنراها في الكثير من الأحيان في تصاميم قديمة الطراز، ولا تليق بها، وهذا ما يؤسفنا، حيث على النجمة وخاصة في مكانة مِنّة أن تهتم كثيراً بأناقتها، ولاسيما أنها تتلقى دعوات وتحضر مهرجانات عالمية تتطلب أناقة طاغية على السجادة الحمراء.
كما أن إطلالتها تفتقر للأنوثة والجاذبية، وبعض اللمسات الناعمة ستزيدها أناقة بالتأكيد.
ننصح مِنّة باعتماد أسلوب الستينيات الناعم والبسيط والذي باعتقادنا يلائمها كثيراً ويناسب قوامها وملامحها اللطيفة.

 

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