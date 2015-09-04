أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بعد تحوّله إلى امرأة، هل تليق الأنوثة بكاتلين جينير؟!

Google+ Print
بعد تحوّله إلى امرأة، هل تليق الأنوثة بكاتلين جينير؟! بعد تحوّله إلى امرأة، هل تليق الأنوثة بكاتلين جينير؟!

الجمعة 04-09-2015 14:58

لقد لاحظنا ومنذ أن أجرى "بروس جينير" Bruce Jenner زوج والدة "كيم كاردشيان" Kim Kardashian والأب البويولوجي لكاندال وكايلي جينير Kendall وKylie عملية تحول من ذكر لأنثى وأصبح شخصية أنثوية جديدة تدعى Caitlyn Jennerأنه بدأ يهتم كثيراً بأناقته وإطلالاته، حتى أنه بدا ينافس زوجته السابقة وبناته في خياراته في الموضة، التي ينتقيها من كُبرى دور الأزياء العالمية.
وقد تنوعت إطلالات Caitlyn Jenner بين الفساتين، التنانير القصيرة، الملابس الضيقة والكعوب العالية، لكن السؤال يبقى هل تليق الأنوثة بها؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي