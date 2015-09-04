بعد تحوّله إلى امرأة، هل تليق الأنوثة بكاتلين جينير؟!

لقد لاحظنا ومنذ أن أجرى "بروس جينير" Bruce Jenner زوج والدة "كيم كاردشيان" Kim Kardashian والأب البويولوجي لكاندال وكايلي جينير Kendall وKylie عملية تحول من ذكر لأنثى وأصبح شخصية أنثوية جديدة تدعى Caitlyn Jennerأنه بدأ يهتم كثيراً بأناقته وإطلالاته، حتى أنه بدا ينافس زوجته السابقة وبناته في خياراته في الموضة، التي ينتقيها من كُبرى دور الأزياء العالمية.

وقد تنوعت إطلالات Caitlyn Jenner بين الفساتين، التنانير القصيرة، الملابس الضيقة والكعوب العالية، لكن السؤال يبقى هل تليق الأنوثة بها؟ شاهدي الصور وأخبرينا.