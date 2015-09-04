أبو جريشة: الجوهري كان مدرسة.. تعلمنا منه كل شيء

أحمد حسن يرغب في أن يكون لاعبا ومدربا في الوقت نفسه خلال الموسم المقبل مع بتروجيت، هنا ستجد الكرة المصرية أمرا جديدا تماما عليها.

فماذا سيحدث لو خرج أحمد حسن مطرودا كلاعب. هل سيحضر المباراة التالية لبتروجيت كمدير فني على الدكة بشكل طبيعي؟

وماذا سيحدث لو خرج أحمد حسن مطرودا كمدير فني. هل سيحضر المباراة التالية بشكل طبيعي ويشارك كلاعب؟

سأل FilGoal.com عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، الذي فكر طويلا ثم أجاب.

وقال عامر حسين: "حسنا فلنبسط الأمور. العقوبة ستكون شخصية".

وتابع "بمعنى لو خرج أحمد حسن مطرودا كلاعب فستطبق عليه العقوبة كمدرب وكلاعب".

وأوضح "لو خرج الصقر مطرودا كمدرب، لا يمكن أن يقول لنا في المباراة التالية سأشارك كلاعب".

وأفاد مبتسما "لو كانت العقوبة على المنصب نفسه، سيقوم المدرب في حين يخرج مطرودا بتسجيل نفسه مدلكا أو إداريا في المباراة التالية".