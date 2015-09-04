الجنرال – نجوم الزمالك يحكون لـ في الجول ' حين قام الجوهري بتفتيش نيابة علينا.. وسر الكاتشب '

هل تعرف محمود الجوهري مفتش النيابة والمسؤول عن مطعم المنتخب وطبيب الفريق. هناك الكثير مما لم تسمع عنه من قبل عن الجنرال.

طارق السيد ومدحت عبد الهادي ومحمد أبو العلا نجوم الزمالك شاركوا مع FilGoal.com في إحياء ذكرى الجنرال عن طريق قصصهم مع أحد أفضل مدربي الكرة المصرية عبر تاريخ الفراعنة.

الحكاية الأولى: يرويها طارق السيد لـFilGoal.com

"مالا تعرفونه أن الجوهري في معسكرات منتخب مصر يكون المسؤول عن توزيع الطعام على اللاعبين. دوما ما يضع حمية خاصة لكل شخص في الفريق".

"لهذا يدور الجوهري مع الطاهي على مقاعد اللاعبين. كل لاعب يحصل على حصة خاصة بتوزيع من الجنرال".

"في 2002 كان الجوهري يدور. يمنح هاني رمزي معلقتين من الأرز، لطارق السعيد ملعقة أو 2. مع كل لاعب يحدد له بالضبط الجرعة الكافية حتى يحافظ على وزنه".

"حين وصل لطاولتي. قال الجوهري للطاهي: نزل كل اللي عندك هنا!".

"كان مرحا. بجانب اهتمامه بكل التفاصيل الدقيقة".

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في إحدى المرات الجوهري انفعل على لاعب طلب زجاجة "كاتشب" على الطعام. ثم هدأ وقال له ضاحكا: "وهل تأكل كاتشب في منزلك؟!".

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الحكاية الثانية: محمد أبو العلا يرويها لـFilGoal.com

"حين كنا في أمم إفريقيا 2002 كنا نستعد لأن ننافس على اللقب. أي أننا سنظل خارج مصر لما يقرب 25 يوما".

"لهذا تحايلنا على الموقف وجلبنا من مصر الكثير والكثير من أصناف الطعام المختلفة. طعام ومشروبات غازية وكل ما تتخيلونه".

"حسنا. على الأقل كنا نظن أننا نتحايل على الجميع".

"لكن بعد المباراة الأولى للمنتخب، صعدنا لغرفنا فوجدنا كل الدواليب مفتوحة. كل شيء على الأرض. تفتيش نيابة!".

"كابتن الجوهري أخذ كل المأكولات والمشروبات من الغرف ونحن غير منتبهين، لقد كان مسيطرا".

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الحكاية الثالثة: يرويها مدحت عبد الهادي لـFilGoal.com

"كان علي إجراء عملية جراحية في الركبة. لم أكن لألحق ببوركينا فاسو وحالتي النفسية كانت سيئة".

"الجوهري بعد فحص طبي شامل، قالي لي: اسمع لن تخضع لعملية جراحية. ستسافر معي إلى تايلند وسنعالجك هناك".

"كنا في مشكلة. الزمالك لن يوافق. الجوهري مصر وأنا لا أعلم هل أحتاج لعملية أم لا".

"الجوهري قال لي: "كل ما أحتاجه هو موافقتك ودعمك في هذا الموقف، وستلعب البطولة. طبعا وافقت على اقتراح الجنرال، سألعب مع مصر".

"اتصل الجوهري برئيس الزمالك وقتها واتفقا على كل شيء. المثير أن علاجتي تم فعلا في تايلند بأفضل شكل ولم أحتج للعملية الجراحية وخضت البطولة وعدت باللقب. كان مدرسة متحركة هذا الرجل".