بعد اكتشاف حقل الشروق المصرى.. نتنياهو يدعو الكنيست للتصويت على بيع الغاز

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة بالكنيست للتصويت على بيع الغاز الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو سارع فى عقد الجلسة بعد اكتشاف الحقل المصرى "الشروق" بواسطة شركة التنقيب الإيطالية، بالإضافة إلى تهاوى البورصة وسوق الطاقة خلال الأسبوع الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة التصويت وسط خلافات بين الائتلاف الحكومى، فمن وزراء الحكومة ما يرفض بيع الغاز ويطالب تخصيصه للاستهلاك المحلى، وموقف آخر يرى أن بيع الغاز سيجلب مليارات الدولارات إلى إسرائيل.

ومن بين الشخصيات التى تؤيد بيع الغاز الإسرائيلى افيجدور ليبرمان وزير الخارجية السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، لكن زعيم حزب كولانو موشية كحلون المقرب من نتنياهو لا يرغب فى بيع الغاز.