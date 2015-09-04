«السيسي» ونظيره الأندونيسي يتفقان على مكافحة الإرهاب والتطرف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء قمة مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو “الجمعة” بمقر قصر “ميرديكا” الرئاسي بجاكرتا , حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين , ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

ووجه الرئيس السيسي , خلال اللقاء , الدعوة إلى نظيره الأندونيسي لزيارة مصر والتي رحب بها الرئيس ويدودو .

وثمن السيسي مواقف اندونيسيا الداعمة والمتوازنة لمصر خلال ثورة 30 يونيو .. موجها الشكر لأندونيسيا لمشاركتها في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة .

كما اتفق الرئيس السيسي مع نظيره الأندونيسي على دعم التنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر فكر الدين الإسلامي السمح , مؤكدا أن مصر آمنة ومستقرة وحريصون على حماية الاندونيسيين وكافة الرعايا الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية.

وقال السيسي ” زيارتي لجاكرتا تؤكد عمق العلاقات التاريخية , وحريصون على توفير التسهيلات وبيئة الاستثمار , كما نسعى لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين مصر وأندونيسيا ” .

> وأكد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على دعم وتنسيق المواقف المصرية والأندونيسية ذات الاهتمام المشترك , وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية من خلال الاستفادة من رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين .

> ومن جانبه , رحب الرئيس الأندونيسي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده , والتي تعد الأولى لرئيس مصري منذ عام 1983 .. مؤكدا أن الزيارة تعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين .

> وقال ويدودو إن مصر تعد من أوائل دول العالم التي اعترفت باستقلال اندونيسيا , مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز التجارة والاستثمار المشترك , كما دعا إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية بالسوق الأندونيسية .

> كما تضمن اللقاء توقيع مصر واندونيسيا على مذكرتين للتفاهم المشترك حول إعفاء الدبلوماسيين من تأشيرات الدخول والتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي .

أ ش أ