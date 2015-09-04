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«السيسي» ونظيره الأندونيسي يتفقان على مكافحة الإرهاب والتطرف

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«السيسي» ونظيره الأندونيسي يتفقان على مكافحة الإرهاب والتطرف «السيسي» ونظيره الأندونيسي يتفقان على مكافحة الإرهاب والتطرف

الرئيس عبد الفتاح

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء قمة مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو “الجمعة” بمقر قصر “ميرديكا” الرئاسي بجاكرتا , حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين , ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

ووجه الرئيس السيسي , خلال اللقاء , الدعوة إلى نظيره الأندونيسي لزيارة والتي رحب بها الرئيس ويدودو .

وثمن السيسي مواقف اندونيسيا الداعمة والمتوازنة لمصر خلال ثورة 30 يونيو .. موجها الشكر لأندونيسيا لمشاركتها في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة .

كما اتفق الرئيس السيسي مع نظيره الأندونيسي على دعم التنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر فكر الدين الإسلامي السمح , مؤكدا أن مصر آمنة ومستقرة وحريصون على حماية الاندونيسيين وكافة الرعايا الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية.

وقال السيسي ” زيارتي لجاكرتا تؤكد عمق العلاقات التاريخية , وحريصون على توفير التسهيلات وبيئة الاستثمار , كما نسعى لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين مصر وأندونيسيا ” .
> وأكد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على دعم وتنسيق المواقف المصرية والأندونيسية ذات الاهتمام المشترك , وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية من خلال الاستفادة من رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين .
> ومن جانبه , رحب الرئيس الأندونيسي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده , والتي تعد الأولى لرئيس مصري منذ عام 1983 .. مؤكدا أن الزيارة تعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين .
> وقال ويدودو إن مصر تعد من أوائل دول العالم التي اعترفت باستقلال اندونيسيا , مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز التجارة والاستثمار المشترك , كما دعا إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية بالسوق الأندونيسية .
> كما تضمن اللقاء توقيع مصر واندونيسيا على مذكرتين للتفاهم المشترك حول إعفاء الدبلوماسيين من تأشيرات الدخول والتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي .

 

أ ش أ

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