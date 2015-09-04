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ضبط 14 قياديًا إخوانيًا في القاهرة والإسكندرية

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ضبط 14 قياديًا إخوانيًا في القاهرة والإسكندرية ضبط 14 قياديًا إخوانيًا في القاهرة والإسكندرية

 

أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي اطال المتابعة الأمنية، أسفرت الجهود الأجهزة الأمنية المبذولة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 14 قياديًا، إضافة إلى 8 آخرين من أعضاء لجان «العمليات النوعية»، التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية بمحافظتى القاهرة و الإسكندرية.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق والتصرف.

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