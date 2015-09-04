بالصور .. وفد «البنك الدولي» يتفقد مشروع تطوير الري الحقلي بسوهاج‎

يجرى تنفيذ بروتوكول التعاون مابين وزارتي الري، والزراعة لتطوير الري الحقلي على ترعة الكوامل وفروعها بمركزي المنشأة وسوهاج، وذلك بتمويل من البنك الدولي قدره 70 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير الري في الأراضي القديمة وتدبير المياه، ومن ثم زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي.

> ويشارك فى المشروع ممثلين عن وزارات الري والزراعة، وقال المهندس عمر سيف النصر مهندس ري البلينا والمكلف بالتنسيق مع عدد من مهندسي الري بتنفيذ المشروع أنه في اطار هذا الموضوع شهد المشروع زيارة وفد من البنك الدولي لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع التطوير، حيث تم المرور علي المحطة رقم “2″ علي ترعة ناصر بقرية كوم بدار، والتي تم الإنتهاء من الأعمال بها وجاري البدء في توصيل الكهرباء لتشغيلها لخدمة 90 فدان وهي إحدي محطات المشروع، والذي يشمل أكثر من 105 محطة لخدمة أكثر من 7000 فدان.

وقال سيف النصر أن تطوير نظم الري بأراضي الوادي والدلتا هي أحد أهم الأسباب التي تساهم في النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من الزراعات والمحاصيل الرئيسية، وخفض حجم استهلاك المياه في الري بالطرق التقليدية بما يقارب 50%.

مؤكدًا أن القطاع الزراعي يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة والتي تستوجب ضرورة أن نرتقي بكفاءة الموارد المائية الطبيعية، والمتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية فى هذه المناطق ورفع عائد الفلاح من المشروع، وتجميع الحيازات الزراعية للفلاحين.