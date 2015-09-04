«الأمن العام» يشن حملات موسعة ويعيد 14 سيارة مسروقة ويضبط 200 سلاحًا ناريًا

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملة مداهمات واسعه على مدار يومي، بهدف مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

> واسفرت جهود الحملات،عن ضبط 202سلاحًا ناريًا، ورشًة لتصنيع الأسلحة النارية، 502 سلاحا أبيضًا، 684 قضية مخدرات، 6 تشكيلاٍت عصابيٍة، 16 متهمًا لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 4 هاربين من السجون العمومية و 203 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 25380 حكما قضائيًا، ضبط 1884 دراجًة بخاريًة مخالفًة، وإعادة 14 سيارًة مُبلغ بسرقتها.

> تحررت المحاضر اللازمة والعرض علي النيابات المختصه للتصرف.