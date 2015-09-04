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ضبط شخص بالداخلة بالوادي الجديد باع 37 طن سولار في السوق السوداء

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ضبط شخص بالداخلة بالوادي الجديد باع 37 طن سولار في السوق السوداء ضبط شخص بالداخلة بالوادي الجديد باع 37 طن سولار في السوق السوداء

اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من قسم شرطة الداخلة يفيد بقيام إدارة بقرية غرب الموهوب بقيادة  مدير مكتب التموين بالقرية بالتنسيق مع نقطة شرطة غرب الموهوب وتحت اشراف المهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين بالوادي الجديد رئيس مباحث التموين من ضبط أحد الأشخاص بقرية غرب الموهوب بعد بيعه كمية 37 طن سولار في السوق السوداء.

وقال  المهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين بالوادي الجديد أن الكمية كانت معدة ومجهزة لتفريغها في حاويات محطة الوقود بقرية غرب الموهوب بالداخلة وأحد محطات الوقود بالفرافرة، إلا ان المتهم قام بتوزيعها بمعرفته وبيعها في السوق السوداء والشركات الاستثمارية بالمنطقة العاملة في مجال الاستثمار الزراعي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيقات.

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