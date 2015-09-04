300 ألف جنية لرفع كفاءة الصرف الصحي لمستشفى الصدر بالخارجة‎

صرح أحمد حسين يوسف مدير عام الإسكان بالوادي الجديد مديرية الإسكان، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد انتهت من إجراءات البت الفني لمشروع رفع كفاءة الصرف الصحي لمستشفى الصدر بالخارجة بتكلفة 300 ألف جنيه.

> وقال أن المديرية بصدد إنهاء إجراءات الطرح والبت الفني على أن تبدأ أعمال تغيير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي لمستشفى الصدر بالخارجة .