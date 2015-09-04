انتبه: ظهور البقع الحمراء على الأعضاء التناسلية مؤشر للإصابة بالأمراض الجنسية

الأمراض الجنسية والتناسلية هى الأكثر إحراجا للرجل والمرأة على حد سواء، وربما يعد ذلك سببا رئيسيا فى تدهور حالة المرض وصعوبة علاجه، فغالبا ما يخجل المريض من استشارة المختصين حول ذلك الأمر.

فى السطور التالية يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور حامد عبد الله، أن هناك بعض العلامات التى تظهر على الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين، وتعد مؤشرا قويا للإصابة بالأمراض الجنسية.

أهم تلك العلامات تبعا لرأى حامد هى ظهور البقع الحمراء والحبوب البارزة على بشرة الأعضاء التناسلية الخارجية للرجل والمرأة، والتى تعد من أقوى المؤشرات للإصابة بألامراض التناسلية أو الجلدية.

وخاصة الأمراض الفيروسية المعدية منها كمرض الهربس التناسلى أو الثآليل التناسلية، كما قد تشير فى بعض الأحيان إلى الإصابة بانواع معينة من الأمراض الجلدية كالاكزيما.

وبالطبع فاستشارة الطبيب يعد أمرا حتميا للفصل بين كون تلك الأعراض نتيجة لعدوى جنسية، ام أن الأمر لا يتجاوز المرض الجلدى.

وفى جميع الأحوال يجب الخضوع للعلاج فى المراحل الأولى من ظهور تلك الأعراض وضرورة الخضوع للعلاج المناسب تبعا لتشخيص الطبيب.

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