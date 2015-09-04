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البيض والفول أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم

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البيض والفول أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم البيض والفول أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم
واحدة من الاضطرابات الأكثر شيوعاً هى فقر الدم، ويحدث عند نقص خلايا الدم الحمراء أو قلة امتصاص الهيموجلوبين فى الدم، والهيموجلوبين هو المسئول عن نقل الأكسجين من الرئتين لجميع أجزاء الجسم.

وهناك عدد من الأسباب التى تسبب فقر الدم وتشمل نقص الحديد، وحامض الفوليك، وفيتامين B12 وهى تعتبر بعض من الأسباب الرئيسية لبداية الإصابة بفقر الدم، كما أن الإناث الأكثر عرضة لهذا الاضطراب.

لذلك نقدم لكم نوعين من أبرز الأطعمة التى يمكنها علاج مشكلة فقر الدم، باعتدال، وفقاً لما ورد مؤخراً بموقع “Health.com”.

1- البيض


>لتخزين كمية عالية من مضادات الأكسدة، والبروتينات، والفيتامينات فى الجسم، يجب دمج البيض فى نظامك الغذائى اليومى، حيث أوضح الخبراء أن بيضة يمكن أن تعطى 1 مجم من الحديد، فبجانب علاجه لفقر الدم، فهو يجعل أيضا العظام والعضلات أقوى.

2- الفول


>عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالحديد فكوب واحد من الفول يمكن أن يعطى 5 ملج من الحديد، ومع ذلك، فمن الضرورى طهيه بشكل صحيح للتمتع بفوائده.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الفول أيضاً على نسبة عالية من البروتين ومنخفض ، وهو ما ثبت أنه فعال فى الحماية من فقر الدم.

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مصر 365

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