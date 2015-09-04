تايلور سويفت متهمة بالعنصرية

واجهت أغنية النجمة العالمية تايلور سويفت Wildest Dreams موجة من الإنتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وإتهم الكتيرون فيديو كليب الأغنية بالعنصرية.

وعلق البعض أن كل أبطال الكليب ليسوا سُمر البشرة، على الرغم أن أحداثها تدور على أرض إفريقية.

ويظهر الكليب Wildest Dreams خلال فترة الاستعمار للقارة الافريكية، وتظهر تايلور سويفت مع الممثل وعارض الأزياء سكوت إيستوود وهما يصوران فيلما على أحد الأراضي الإفريقية المستعمرة.

وعلقت إذاعة NPR الأمريكية المحلية على الأغنية بالقول "لقد صُدمنا من أن هذا الفكر مازال متواجدا ونحن في سنة 2015، وهو أن تايلور سويفت وشركة إنتاجها الموسيقية يعتقدون أنه لا مشكلة من تصوير أغنية تمثّل نسخة براقة من استعمار البيض لإفريقيا السمراء".

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