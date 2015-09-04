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ما حقيقة انسحاب أمير من مسلسل السلطانة هيام؟

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ما حقيقة انسحاب أمير من مسلسل السلطانة هيام؟ ما حقيقة انسحاب أمير من مسلسل السلطانة هيام؟

الجمعة 04-09-2015 13:36

سرت كالنار في الهشيم مؤخراً شائعتان حول مسلسل النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام الجديد إثر إرجاء تصويره للمرة الثانية، الشائعة الأولى تؤكد انسحاب شركة الإنتاج العربية (O3 برودكشن) للإنتاج الفني من إنتاجه بالشراكة مع شركة إنتاج تركية، وهي شركة تابعة لمجموعة قنوات mbc الكبرى الذائعة الصيت والإنتشار والنفوذ الإعلامي في العالم العربي، وسبب تراجعها هو بطء سير العمل فيه خاصةً بعد رفض تسعة نصوص درامية كتبت له، أحدها قبلته النجمة التركية جانسو ديري بدلاً من مريم أوزيرلي وستباشر تصويره قريباً.
والشائعة الثانية انسحاب النجم التركي مراد يلدريم الشهير بأمير بعد توقيعه عقد بطولته، ورغم تأكيد مراد يلدريم مؤخراً عدم صحة الشائعة، إلا أن تأخر تصويره الذي كان مقرراً في اليوم الأول من شهر سبتمبر الحالي عزز صحة الشائعتين إعلامياً رغم أن الشركة التركية قد دفعت لمريم أوزيرلي أجرها مسبقاً عند توقيع العقد بعد استعداد قناة ستار التركية التي انفردت بعرض "حريم السلطان" على دعم الشركة المنتجة للمسلسل مادياً.
ولا يعرف بعد إن كان سيصور المسلسل في سبتمبر أم سيؤجل إلى نوفمبر المقبل أم سيلغى المشروع كاملاً.
ومريم أوزيرلي تشغل نفسها وجمهورها بنشاط غير عادي لها في مواقع التواصل الإجتماعي حيت تعدّ النجمة التركية الأكثر نشاطاً في "السوشال ميديا".

 

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