وفاة الممثل دين جونز أسطورة ديزني عن 84 عاماً

توفي الممثل الامريكي Dean Jones عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد صراع مع مرض الباركنسون في لوس أنجلوس.

وقد أكد خبر وفاة النجم، الذي أدرج اسمه في أساطير ديزني عام 1995، المتحدّث الرسمي باسمه Richard Hoffman.

يُشار إلى أنّ Dean Jones ظهر في أفلام عديدة، منها: The Love Bug وThat Darn Cat و The Million Dollar Duck، كما أنه شارك في مسرحيات منها: Company بدور Bobby، وفي الجولة العالمية لـShowboat.

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