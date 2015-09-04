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فيديو نادر لـ Angelina Jolie في صف التمثيل بعمر الـ25

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انتشر نادر للممثلة العالمية Angelina Jolie يعود إلى سنواتها في التمثيل، حين كانت في الـ25 من عمرها، أثناء مشاركتها في حصصٍ تدريسيّة للتمثيل والدراما.
ويظهر الفيديو مندوبة الأمم المتحدة وهي تؤدّي مشهداً مؤثّراً وقوياً ودرامياً مع ممثلين صاعدين آخرين، من دون مكياج على وجهها، وبتسريحة بسيطة.
ويُثبت الفيديو موهبة Angelina منذ أن كانت في بداية حياتها المهنية، حين جسّدت الدور بشكل مميّز ولافت وبتعابير قاسية.
يُذكر أنّه منذ أيّام انتشرت صورتان نادرتان للنجمة العالميّة Angelina Jolie، تمّ التقاطهما وهي في سنّ الـ20، وهذه ليست المرّة الأولى التي تُنشر فيها صور للفنانة العالميّة وهي في هذا السن، ومن المتوقّع أن تُعرض الصور للبيع في أحد معارض العاصمة البريطانيّة لندن، مقابل 1800 جنيه استرليني، أي 2763 دولاراً أمريكياً.

 

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