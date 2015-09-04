ملحم زين: "شي يوم رح فل"!

بعد الإنتهاء من تسجيل الموسيقى في العاصمة التشيكية "كييف"، وضع الفنان ملحم زين صوته على أغنية الفيلم السينمائي اللبناني "شي يوم رَح فِلْ"، التي بدأ بثها عبر الإذاعات اللبنانية ، على أن يعرض الفيلم في الصالات اللبنانية يوم 24 أيلول / سبتمبر المقبل.

الأغنية كتب كلماتها نزار فرنسيس وهي من لحن وتوزيع ميشال فاضل، الذي وضع أيضاً الموسيقى التصويرية الكاملة للفيلم مع فرقة أوركسترالية ضخمة.

وبالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم على الطرقات، نشرت صفحة الفيلم الرسمية على موقع Facebook الإعلان الخاص بالفيلم ، وقد حقَّق أرقاماً فاقت التوقعات بعد ساعات قليلة على نشره.

يذكر أن فيلم "شي يوم رَح فِلْ" من كتابة وإخراج ليال م. راجحة (وهو فيلمها السينمائي الثاني بعد "حبة لولو") هو من بطولة عادل كرم، لورين قديح، بيار داغر، جوي كرم، إلهام أبي راشد ومجموعة كبيرة من الممثلين.