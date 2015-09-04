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بالفيديو .. هذا ما قاله حاتم في أول تصريح صحافي بعد إصابته بالسرطان

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بالفيديو .. هذا ما قاله حاتم في أول تصريح صحافي بعد إصابته بالسرطان بالفيديو .. هذا ما قاله حاتم في أول تصريح صحافي بعد إصابته بالسرطان

الجمعة 04-09-2015 16:38

بثت القناة الثانية "دوزيم" ظهر يوم الخميس تقريراً مصوّراً، يتحدّث عن الحالة الصحيّة للفنان الشاب المغربي حاتم إدار، بعد أن تأكّدت إصابته بمرض السرطان، وبدء خضوعه لحصص العلاج بالأشعة الكيمياوية.
التقرير تضمن شهادة طبيبة حاتم إدار التي طمأنت جمهوره إلى وضعه الصحي، وشدّدت على "أنّ الفحص المبكر ساهم في بدء العلاج مبكراً".
من جهته، شكر حاتم إدار سمو الأمير مولاي إسماعيل على تكفّله بكلّ ما يخصّ علاجه، الذي صدم خبر مرضه جمهوره والوسط الفني المغربي كافة.
وكانت مديرة أعمال الفنان المغربي حاتم إدار، وأخته حنان إدار، قد أكدت خبر إصابته بمرض السرطان، بعدما تداولته مواقع إلكترونية وجرائد مغربية.
وشكرت حنان باسم أخيها، وعلى صفحته الرسمية على الفيسبوك، جميع الأصدقاء والفنانين والمحبّين، الذين يتواصلون معهم في هذه المحنة، في الوقت الذي اعتذرت فيه عن أيّ تصريح صحافيّ، بسبب صدمة حاتم بخبر مرضه المفاجئ.

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سيدتي

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