في مؤتمر "ذا فويس" شيرين أخطأت واعتذرت من عاصي وكاظم الساهر للصحافيين:"اكتبوا ضميركم"

عقدت مجموعة MBC مؤتمراً صحافياً في ستوديوهاتها في بيروت للإعلان عن الموسم الثالث من برنامج The Voice، بحضور الفنانين: كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، إلى جانب الناطق الإعلامي باسم المجموعة مازن حايك، الذي تحدّث عن أهمّية عقد هذا المؤتمر في بيروت.

فعلى وقع التظاهرات المطلبية شبه اليومية في العاصمة اللبنانية، عُقد المؤتمر، وكان من المقرّر أن ينتهي بسهرة في "ميوزك هول" وسط بيروت، إلا أنّ القرار اتّخذ في اللحظات الأخيرة بنقله إلى جونيه، بعد أن أصبح الوسط التجاري للعاصمة ساحة اعتصامات في الآونة الأخيرة، وشهد حالات عنف بين المتظاهرين وقوى الأمن.

حايك قال إنّ ثمّة إصراراً من مجموعة MBC على عقد المؤتمر في لبنان بالتحديد، وقال إنّ الإدارة تُدرك تماماً أنّها تقوم بمغامرة وأنّ الأمور ليست سهلة، وقال إنّ برامج المجموعة ومؤتمراتها ستنطلق من بيروت طالما أنّ الوضع لم يصل بعد إلى أن يكون تعجيزياً.

أسئلة تقليدية طرحت على المدرّبين الأربعة، حظي كاظم الساهر بحصّة الأسد منها، فشعر بإحراج من زملائه وبدا عليه الارتباك، وسرعان ما صحّح البوصلة رداً على سؤال بأنّه "أهمّ من أيّ لجنة تحكيم"، إذ قال إنّه فنان مهما علا شأنه، ولا يزال يشعر بأنّه تلميذ في مدرسة الفن، ويستفيد من كلّ مشترك مرّ على البرنامج، خصوصاً من الأطفال الذين قال إنّهم يملكون ثقةّ بأنفسهم تفوق ثقة الفنانين المخضرمين.

عاصي الحلاني بدوره تحدّث عن البرنامج، وقال إنّ أكثر موهبة أثّرت فيه كان الفنان عامر توفيق الذي اشترك في البرنامج ليقول إنه يغني رأفة بالفن.

بدورها، استغلت شيرين الفرصة لتردّ على كلّ الشائعات، التي روّجتها بعض الصحف، والتي وضعتها على لائحة MBC السوداء.

وكان مازن حايك داعماً لها، مؤكداً أنه لو لم تكن المجموعة متمسكة بشيرين لما عرضت لها مسلسل "طريقي" على شاشتها، ولما كانت موجودة اليوم في المؤتمر.

ولم تنكر شيرين أنها أبلغت إدارة المحطة باعتذارها، وأنها اقترحت اسم نوال الزغبي بديلة لها، مشيرة إلى أنّ سبب انسحابها كان إرهاقها من تصوير مسلسلها، كما كشفت عن أنها اعتذرت عن برنامج "ذا فويس كيدز" للسبب نفسه، قبل أن تقرّر العودة عندما لمست حجم المحبّة من قبل زملائها في البرنامج.

ولأنّ عاصي وكاظم نجحا في إيصال مراد البوريقي وستار سعد إلى الفوز باللقب، سألنا شيرين وصابر عمّا إذا كانا يعتبران نفسيهما الحلقة الأضعف في "ذا فويس"، فقال صابر إنّ الجمهور يصوّت للموهبة، والفائز هو المشترك وليس الفنان، في حين كان لشيرين رأي آخر أشعل المؤتمر.

وقد قالت شيرين ممازحة ما معناه إنّ كاظم كان في الموسم الأوّل يواظب على الحضور صباحاً ليتابع المشتركين والبرنامج، بينما كان عاصي ـ بحسب شيرين ـ "ما إلو جلادة"، بمعنى أنه كان متكاسلاً، إلا أنّ فريقه فاز، في إشارة غير مباشرة إلى أنّ الجمهور يصوّت للموهبة وليس للفريق، وهو ما أكّده كاظم الذي قال إنّ ثمة مشتركين يمتلكون كاريزما تدفع الجمهور إلى التصويت لهم، بغضّ النظر عن المدرّب.

عاصي ناقش شيرين، مؤكّداً أنّه كان يواظب على حضور التصوير ومتابعة المشتركين، إلا أنّها كذّبته ـ على سبيل المزاح ـ وهو ما استفزّ عاصي الذي طلب منها أن تمازحه عندما يكونان بمفردهما، وليس على الملأ.

وبعد دقائق، غادرت شيرين مقعدها، وتوجّهت إلى عاصي، واحتضنته معتذرة، فقبّل يدها، في إشارة إلى أنّ اعتذارها مقبول ودمعت عيناه. موقف أثار مشاعر الحاضرين، وأضاء على شخصية عاصي الطيّب الذي لم يعرف في الوسط الفنّي يوماً أنه أساء إلى أحد، أو حمل لأحد عداوة.

وانتهى الإشكال عند هذا الحدّ، على الرغم من محاولة بعض الصحافيين إزكاءه عبر أسئلة استفزّت شيرين، التي دافعت عن علاقتها بزملائها، مستشهدة بمازن حايك ومجموعة MBC ليشهدوا أنّه حتى الكواليس لم تشهد يوماً سوء تفاهم بين الزملاء الذين تربطهم علاقة وديّة.

وأثنى صابر على كلام شيرين في إجابته عن سؤال وجّه إليه بشأن المهرجانات الضخمة التي أحياها في تونس، فأجابت شيرين ممازحة: "نحن أيضاً نحيي مهرجانات ناجحة"، وتحدثت عن حفلتها في تونس، حيث فوجئت بصابر في الكواليس، فقالت: "لشدّة سعادتي شعرت بأني جبت GOAL".

مشاهدات من المؤتمر:

ـ تجاهل بعض الصحافيين الفنانين صابر الرباعي وعاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب، وكان اهتمامهم منصباً على كاظم بسبب قلّة إطلالاته الإعلامية، وهو ما أحرج الفنان، خصوصاً عندما وصفته إحدى الزميلات بأنّه أكبر من أيّ لجنة تحكيم، لكن زملاءه أثبتوا أنّهم يملكون من الحنكة ما يكفي ليستفيدوا من أضواء حاول البعض حجبها عنهم.

ـ حاول البعض إزكاء الخلاف بين عاصي وشيرين، فتدخّل كاظم قائلاً: "اكتبوا ضميركم".

ـ نفى كاظم الساهر ما يُشاع عن أنّه انسحب من تصوير إحدى الحلقات قبل انتهاء المشتركين في اختباراتهم، لأنه كان منهكاً، وأكد أنه يحترم نفسه ويحترم المشتركين، ولا يقبل بأن يتصرّف على نحو مماثل، مهما كانت الظروف.

ـ أكّد المدربون أنّهم دعموا المواهب في البرنامج عبر حفلاتهم ومهرجاناتهم الكبرى. وختم عاصي النقاش بالقول: "جازة جوزتك حظ من وين بدّي جبلك"، مستخدماً المثل اللبناني للدلالة على أنّهم قاموا بواجبهم تجاه مواهب لم يتسنّ لها البروز لأسباب قد تتعلق بالحظّ.

_وصف صابر الرباعي المنظومة الفنية بالمهترئة، مؤكداً أنّ شركات الإنتاج وقعت في مأزق بسبب القرصنة وسرقة الحقوق، ما يُبرّر عدم تبنّي الشركات المواهب الشابة، وقال إنّ على خريجي برامج الهواة أن يجدوا مموّلاً لفنّهم كي يتمكّنوا من الاستمرار.

ـ انتهى المؤتمر، فغادر المدرّبون سريعاً، ولم يكن أيّ منهم يرغب في أن ينفرد به صحافيّ سيكون محور حديثه الخلاف بين شيرين وعاصي، وهو ما كانت المحطة تخشاه، في مؤتمر كان الهدف منه الإعلان عن الموسم الثالث من البرنامج، الذي ينطلق في 26 سبتمبر، وليس الإضاءة على خلافات كانت وليدة ساعتها، وانتهت.

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