شقيق معين شريف يهدد عاصي الحلاني ونجوى كرم تعلّق

لا تزال المقابلة التي أدلى بها الفنان معين شريف إلى "سيدتي" تثير الكثير من ردود الفعل، حيث كتبت الفنانة نجوى كرم سلسلة تغريدات ردّت فيها على معين، بعد أن انتقدها لغنائها "بوسة قبل النوم" وهي في الخمسين من عمرها حسب تعبيره، كان آخرها تغريدة طعنت فيها بذكاء الفنان، وختمت قائلة ما معناه أنّه لو كان معين ذكياً أصلاً لوصل بموهبته إلى مكان آخر.

معين شريف في حوار ساخن: عاصي الحلاني «مش شغلتو التمثيل» وعلي وحسين الديك شوّها الفن

الفنان عاصي الحلاني الذي انتقده معين بطريقة جارحة في المقابلة دخل على الخط، فكتب لنجوى تغريدة جاء فيها "أسفه السفهاء المتبجح بفحش الكلام . واشد القلوب غلاً قلب الحقود؟ نجوى الغالية يا جبل ما يهزك ريح وهيك ناس الأفضل ما نرد عليهم..."

وكان معين قد توجّه في المقابلة بنقد قاس لعاصي حيث قال "كانت اختيارات عاصي الحلاني حلوة زمن الهوارة والدلعونا. لكن أغاني الديسكو لديه لم أسمعها لأنني أحافظ على أذني ومدللها. ولا أسمح لها أن تسمع أغاني بشعة (مش حلوة ). أما عن دخول عاصي مجال التمثيل «فعاصي مش شغلتو التمثيل»، مضيفاً الذي يريد كل شيء لا يحصل على شيء. فهو يريد أن يعمل ممثلاً ومطرباً وشاعراً بنفس الوقت. برأيي، «فليبرع الفنان بشغلة واحدة ولا يفشل بمية شغلة». أنصح عاصي بالعودة إلى الهوارة والدلعونا والمجموعة التي قدمها من ألحان سمير صفير، لأن بصراحة، الألوان الغنائية الأخيرة التي قدمها خاصة أغاني الديسكو أضرّت به ولم تنفعه."

معين شريف يكشف عمر نجوى كرم الحقيقي وينتقد أغنيتها الأخيرة

بدوره ردّ منجد شقيق معين شريف على تغريدة عاصي عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، فاعتبر أن عاصي يواجه العائلة بأكملها وهدده تهديداً مباشراً، معتبراً أن للعائلة حقّ التصرّف، وقد أيّد عدد من أفراد العائلة في التعليقات موقف منجد، معتبرين أنّه على عاصي أن يواجه عائلة شريف وأن يتحمل عواقب كلامه.

فقد كتب منجد شريف "لمحمد الحلاني الملقب ب(عاصي)، كنت قد آليت على نفسي أن لا أتدخل في هذا السجال الفني الحاصل على سبيل انه نقد فني، و يحق للفنان كائن من يكون الحرية التامة في إبداء رأيه بأي من الامور الفنية، أما أن تقول بتغريدتك :هيك ناس ما بينرد عليهن!!!!؟ فهنا وجب تدخلي و عائلتي آل شريف المباشر لنذكرك بأنفسنا و بتاريخنا في منطقتنا، و أنت الأعلم و الأدرى به، لن أطيل الكلام، لأعلمك بأنك خرجت عن السياق المألوف للرد، و أنت وضعت نفسك في تحد مباشر مع العائلة بأكملها، ولنا حرية التصرف."

عاصي لم يرد على التهديدات، في حين شكرت نجوى عاصي وكتبت له "انت ناجح يا ابو وليد، وبتحفظ الخبر والملح شو بحترمك، في ناس بتحطلهن الملح بالشاي ما بيملّح".

فهل ستنتهي حرب التصريحات عند هذا الحد؟ أم أن تدخّل جمهور الفنانين جاء ليزكي معركة فنّية يبدو أنّها مرشّحة للتصاعد؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي