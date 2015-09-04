فرقة الأقصر للفنون الشعبية تقدم عروضها اليوم بـ"قصر ثقافة أسوان"

يستضيف مسرح قصر ثقافة أسوان، اليوم الجمعة، فرقة الأقصر للفنون الشعبية، والتى ستقدم عروضها ضمن مبادرة "صيف ولادنـا" التى تنفذها وزارة الثقافة.

فرقة الأقصر للفنون الشعبية هى إحدى الفرق التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقاقى، وتأسست الفرقة عام 2009 وتضم 40 عضوًا وتعبر من خلال رقصاتها عن الثقافة الشعبية لمحافظة الأقصر كذلك التراث الفرعونى، ولها العديد من الرقصات منها رقصة العصايا (الصعيدى) والتحطيب (النزاوى) والحجالة والتنورة والفلاحى والنوبى.

شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها فرنسا والصين وبلجيكا وماليزيا والشارقة وتونس وإيطاليا وشاركت فى العيد الـ43 لدولة الإمارات.