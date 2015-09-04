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171 سجلوا رغباتهم للترشيح فى البرلمان.. واليوم لم يحضر أحد بالمنيا

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171 سجلوا رغباتهم للترشيح فى البرلمان.. واليوم لم يحضر أحد بالمنيا 171 سجلوا رغباتهم للترشيح فى البرلمان.. واليوم لم يحضر أحد بالمنيا
سادت حالة من الهدوء الشديد أمام مقر لجنة تلقى طلبات أوراق الراغبين فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولم تسجل دفاتر اللجنة حضور أى مرشح اليوم .

قال المستشار عبد الحميد كامل رئيس اللجنة الفرعية بالمنيا إن اللجنة لم تسجل حضور أى من المرشحين اليوم إلى مقرها بمحكمة المنيا الابتدائة مشيرا إلى أن عدد المتقدمين وصل 171 فى الأيام الماضية منهم 151 فى اليوم الأول و12 فى اليوم الثانى 128 مرشحا فى اليوم الثالث واليوم لم يحضر أحد.

ومن ناحية أخرى بدأ المرشحون جولاتهم لعمل التربيطات ولقاء العائلات استعدادا لبدء الدعاية المباشرة.
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