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"تعليم البحيرة" يحيل مديرى مدارس وعمال للتحقيق لتراخيهم فى أعمال الصيانة

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قام الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية استمراراً لجولته التي يقوم بها على مدارس المحافظة لمتابعة أعمال الصيانة التي تتم بها، والتأكد من إنتهائها خلال الأيام القادمة وقبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محب كامل الرافعى بشأن متابعة المشروع القومي لصيانة المدارس، وتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بشأن التأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة زيارة عدة مدارس بالإدارة منها مدرسة أحمد عرابي والرضوان الجديدة وبنات شبرا وعبد الله النديم وجابر الغزالي وعاشور العبد وملحقة المعلمات وأحمد محرم ومعاذ بن جبل وصلاح الدين والسيدة خديجة والحلمية الجديدة وفاطمة الزهراء والسلام ومنشأة إفلاقة وطه حسين والسيدة زينب والملك فيصل .

وقد أمر وكيل الوزارة بتحويل عدد من مديري المدارس وعمال النوبتجية إلى التحقيق بالشئون القانونية لتراخيهم في أعمال الصيانة وتنفيذ النوبتجية الخاصة بالمدرسة .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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