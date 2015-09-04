كسر فى ماسورة مياه رئيسية للشرب أسفل كوبرة المشاة بالعامرية

تابع حى العامرية تحت إشراف علاء يوسف رئيس الحى، بمتابعة أعمال البنية التحتية بالحى، حيث توجه معاون رئيس الحى للمرافق وبصحبته مدير المرافق إلى منطقة عبد القادر قبلى وبحضور ممثل من هندسة مياة العامرية للمعاينة على الطبيعة للمشكلة تسريب مياة الشرب أسفل كوبرى المشاة العلوى بعبد القادر بأم سلمة.

وتبين وجود كسر بماسورة مياة قطر 12 بوصة أسفل قواعد كوبرى أم سلمة الجديد، وقد أدى إلى هبوط بالرصيف المنشأ اسفل الكوبرى وقد تقرر تغيير مسار هذا الخط المار أسفل الكوبرى والغاؤه.

>وتوجه إلى منطقة عبد القادر بحرى السكة الحديد لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لثلاث فرعات وإنشاء مطابق جديدة باقطار أوسع، وذلك مع تشغيل البدالة لنقل التصرفات بالمنطقة إلى أقرب مطبق مرتبط بشبكة الصرف الصحى بالمنطقة.

هذا ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال شهر من تاريخه حسبما صرح المسئول عن التنفيذ من الشركة المنفذة.