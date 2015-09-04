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"الآثار الإسلامية "بالإسكندرية تبحث فتح قلعة قايتباى لتنشيط السياحة

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"الآثار الإسلامية "بالإسكندرية تبحث فتح قلعة قايتباى لتنشيط السياحة "الآثار الإسلامية "بالإسكندرية تبحث فتح قلعة قايتباى لتنشيط السياحة
أكد محمد السيد متولى مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالى، ان الادارة تبحث حاليا فتح أبواب قلعة قايتباى بالفترة المسائية.

وقال متولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" انه عقد اجتماع موسع مع كافة الجهات المعنية ومنها شرطة السياحة والاثار ومباحث السياحة والاثار والدفاع المدنى واسامة الصياد مدير قلعة قايتباى لوضع الاشتراطات اللازمة للموافقة الامنية على فتح القلعة فترة مسائية حتى الساعة 11 مساء صيفا وحتى 8 مساء شتاء وما زال التنفيذ ينتظر موافقة الجهات الامنية.
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