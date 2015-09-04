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محافظ كفر الشيخ: نرفض مخالفة الصيادين للقوانين ولكننا لن نتخلى عنهم

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محافظ كفر الشيخ: نرفض مخالفة الصيادين للقوانين ولكننا لن نتخلى عنهم محافظ كفر الشيخ: نرفض مخالفة الصيادين للقوانين ولكننا لن نتخلى عنهم
أكد الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ أن الصيادين يخالفون القانون لتوجههم للمياه الإقليمية الليبية برغم تحذيرات عدة أطلقها المسئولون في الدولة عدة مرات، وحذرنا تكراراً ومراراً من التوجه لليبيا ولكن الصيادين مصممون على مخالفة القانون لذا أرى أنه من الواجب اجراء قرار حاسم تجاه المخالفين وبرغم ذلك هؤلاء أهالينا لن نتركهم وسنقف بجوارهم وهناك متابعة مستمرة مع الخارجية.

وأضاف أن عدد المفقودين بكفر الشيخ 12 صياد فقط أما من خارج المحافظة 14 صياد أما الناجون من الموت وتم إنقاذهم 3من كفر الشيخ ورابع من الإسكندرية.

وقال المحافظ إنه سيعقد اجتماعا غداً السبت لبحث كيفية مساعدة أهالي الصيادين بمساعدات مالية وسيتم تحديد القيمة خلال الاجتماع.

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