محافظ كفر الشيخ: نرفض مخالفة الصيادين للقوانين ولكننا لن نتخلى عنهم

أكد الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ أن الصيادين يخالفون القانون لتوجههم للمياه الإقليمية الليبية برغم تحذيرات عدة أطلقها المسئولون في الدولة عدة مرات، وحذرنا تكراراً ومراراً من التوجه لليبيا ولكن الصيادين مصممون على مخالفة القانون لذا أرى أنه من الواجب اجراء قرار حاسم تجاه المخالفين وبرغم ذلك هؤلاء أهالينا لن نتركهم وسنقف بجوارهم وهناك متابعة مستمرة مع الخارجية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف أن عدد المفقودين بكفر الشيخ 12 صياد فقط أما من خارج المحافظة 14 صياد أما الناجون من الموت وتم إنقاذهم 3من كفر الشيخ ورابع من الإسكندرية.
وقال المحافظ إنه سيعقد اجتماعا غداً السبت لبحث كيفية مساعدة أهالي الصيادين بمساعدات مالية وسيتم تحديد القيمة خلال الاجتماع.