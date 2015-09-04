52 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الطرق بمدن قنا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه تم تخصيص مبلغ 52 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمدن المحافظة.

وأصدر الهجان تعليماته للمسئولين عن رصف الطرق بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التنفيذ مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية فى عمليات الرصف، مؤكدًا اهتمامه بكافة أعمال التوسعات والرصف بمختلف مدن المحافظة.

وأضاف الهجان أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق داخل مدن المحافظة لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث.