مسئول عراقى: مقتل 60 عنصرًا من تنظيم داعش خلال عملية مشتركة بالرمادى

أعلن إبراهيم الفهداوى، رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس قضاء الخالدية، بمحافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، عن أن 60 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا خلال عملية مشتركة لطيران التحالف والقوات الأمنية، شمال شرق الرمادى.

وقال إبراهيم الفهداوى، فى تصريحات صحفية، إن "طيران التحالف نفذ غارات جوية استندت إلى معلومات استخباراتية على تجمع لعناصر تنظيم داعش فى منطقة جويبة، شمال شرق الرمادى، بالتزامن مع عملية برية لقوات الجيش والشرطة فى مناطق القاطع الشرقى للرمادى، مما أسفر عن مقتل 60 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابى".

وأضاف المسئول العراقى، أن "العملية البرية أسفرت عن تدمير سبع عجلات كان يستقلها تنظيم داعش فى منطقة جويبة شمال شرق الرمادى".

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت معارك عنيفة وسيطرة تنظيم داعش على أغلب مدن المحافظة ومنها الرمادى والفلوجة والمناطق الغربية وسقوط المئات من القتلى والجرحى بين عناصر الجيش والشرطة والمدنيين خلال المواجهات.

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