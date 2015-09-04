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الصحة السعودية : حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

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الصحة السعودية : حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" الصحة السعودية : حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة وفاة حالة وتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم "الجمعة" - أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في مدن الرياض والخرج والنماص ؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1205، كما توفيت حالة بالرياض ؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 513، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة في يونيو 2012.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات التي شفيت بلغت 614 حالة، بينما تبقى 65 حالة تحت العلاج، بالإضافة إلى 13 حالة معزولة منزليا.
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