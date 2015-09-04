القوات الجوية البريطانية تتسلم ثانى طائرات الاستطلاع لمواجهة "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، عن استخدام أحدث طائراتها للتجسس في معركتها ضد تنظيم "داعش"، لجمع المعلومات الاستخباراتية حول المتطرفين في العراق وسوريا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنها استلمت ثاني الطائرات طراز "آر سي 135 دبليو" الخاصة بالاستطلاع من الولايات المتحدة، قبل سبعة أشهر من موعد استلامها الأصلي.

وتحتوي الطائرة على العديد من الأجهزة الخاصة بالرصد والتقاط الإشارات الإلكترونية والاتصالات الصوتية من بعد يصل إلى قرابة 240 كيلومترا.

وتصل قيمة الطائرة 650 مليون استرليني، وتم تسليمها إلى قاعدة القوات الجوية الملكية في "سوفولك"، حيث من الممكن استخدامها خلال أسابيع.

وبدأ استخدام الطائرة الأولى في سلسلة مهام جوية في يوليو 2014، حيث يتم توظيفها حاليا بجانب وحدات القوات الجوية الملكية الأخرى التي تدعم العمليات ضد عناصر "داعش".

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون " إن تسليم الطائرة الثانية يوفر لقواتنا المسلحة طائرة استخبارية حيوية أخرى من شأنها أن توفر دعما قيما لحربنا ضد أعداء مثل داعش ".

وأضاف فالون " من خلال رفع ميزانية الدفاع بقيمة حقيقية خلال السنوات الخمس المقبلة، نحن قادرون على تزويد قواتنا المسلحة بأفضل المعدات من أجل التهديدات المتنامية والمعقدة التي نواجهها اليوم ".

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