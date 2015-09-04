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"العربية": صاروخ "أرض أرض" سبب استشهاد جنود الإمارات باليمن

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"العربية": صاروخ "أرض أرض" سبب استشهاد جنود الإمارات باليمن "العربية": صاروخ "أرض أرض" سبب استشهاد جنود الإمارات باليمن
أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن سبب استشهاد الـ22 جنودى إماراتى من قوات التحالف العربى فى اليمن، يعود إلى استهداف صاروخ أرض أرض مخزنا للذخيرة فى مأرب.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة استشهاد 22 من جنودها البواسل الأبطال ضمن قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية لدعم الشرعية فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوى الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته".


>الإمارات تعلن استشهاد 22 من جنودها المشاركين فى التحالف العربى باليمن

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مصر 365

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