طيران التحالف العربى يشن غارات على مبنى وزارة الدفاع فى صنعاء

شن طيران التحالف العربى، عدة غارات على مبنى وزارة الدفاع فى العاصمة اليمنية صنعاء، فيما سمع شهود عيان وقوع انفجارات هزت العاصمة، وذلك وفق ما جاء بقناة "سكاى نيوز".

وأفادت مصادر المقاومة الشعبية فى اليمن، مساء أمس الخميس، بمقتل 22 حوثيا وجرح العشرات فى اشتباكات مع المقاومة بمحافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة شهدتها جبهات مأرب بين الطرفين من بينها الجفينة والبلق والمجزر حيث احرزت المقاومة تقدما فى مواقع كانت فى قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.

واستولت المقاومة فى الجبهة الغربية لمأرب على 17 صفيحة ذخائر و صناديق قذائف "آر بى جي" وذخائر مختلفة لأسلحة متنوعة، بالإضافة الى الاستيلاء على مجموعة من الرشاشات والمعدات بحسب المصادر ذاتها.