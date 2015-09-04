قائد الأمن الداخلى اللبنانى: إطلاق النار خلال المظاهرات ممنوع

طالب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء إبراهيم بصبوص بضرورة تحلي عناصر الأمن بالانضباط حتى أقصى الحدود، مشددا على أن استعمال القوة المفرطة وإطلاق الرصاص خلال المظاهرات ممنوع منعا باتا مهما كانت الأسباب.

وأثنى بصبوص خلال زيارته اليوم الجمعة، لإحدى وحدات قوى الأمن الداخلي على جهود عناصر الأمن وتضحياتهم الدائمة في حفظ الأمن والنظام وبخاصة خلال التظاهرات الأخيرة وما رافقها من أعمال الشغب.

كما ثمن حفاظهم على ضبط النفس ورباطة الجأش على الرغم من كل المضايقات والاستفزازات من قبل بعض مثيري الشغب، مشيرا إلى أن الأخطاء التي ارتكبت كان سببها الضغط الهائل الذي تعرض له الأمن، غير أنه شدد على عدم تكرارها مستقبلا".

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