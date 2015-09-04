وزير خارجية الإمارات يؤكد مواصلة بلاده مهمتها فى اليمن

ذكر وزير اماراتي أن صاروخ أرض أرض وانفجار مستودع ذخيرة تسبب في مقتل جنود إماراتيين يشاركون في قوات التحالف العربي باليمن، مشيرا إلى ان "الإمارات ستكمل المهمة حتى تعيد الاستقرار" إلى اليمن.

وأوضح أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن "صاروخ أرض أرض وانفجار مستودع ذخيرة استهدف الشهداء" مضيفا " لا نامت أعين الجبناء، أداء قواتنا المسلحة مستمر وتحرير مأرب قريب بإذنه تعالى".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الجمعة "استشهاد 22 من جنودها البواسل الابطال المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في عملية (إعادة الأمل) باليمن".

وتابع في تغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "نقف مع اليمن والسعودية و كل الخليج العربي، وشموخ الإمارات حقيقي وتجسده تضحيات أبنائها، وطني في هذه الساعات أنحني له ولشهادة أبنائه".

ومضي يقول "لن يردعنا اعتداء جبان، ولن يثنينا عن أهدافنا، وأرواح الشهداء تصون المستقبل من أطماع الطامعين وأهدافهم، الإمارات في عزها تولد من جديد".

وأضاف "ليدرك العدو أن إصرار الإمارات تعززه تضحيات أبنائنا وأداء قواتنا الباسلة، الإمارات ضمن التحالف العربي ستعيد الأمن والاستقرار وتكمل المهمة".

وتابع "استشهاد أبنائنا يزيدنا قوة وإصرارا على إتمام المهمة، أرواحهم ودماؤهم تزيدنا عزما والتزاما، أسد الإمارات سيكشر عن أنيابه، راية العز تبقى عالية".

ومن ناحية أخرى نعى أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي "شهداء الامارات الذين قضوا فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والحكومة الشرعية".

وقال الجروان إن " شهداء الامارات الأبرار سطروا أسماءهم كأبطال في التاريخ العربي والإسلامي بتلبيتهم نداء الواجب لوطنهم وأمتهم العربية".

>