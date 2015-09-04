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مصادر أوروبية: إدخال 1500 من الفرقة 30 إلى سوريا بقيادة ضابط كبير منشق

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مصادر أوروبية: إدخال 1500 من الفرقة 30 إلى سوريا بقيادة ضابط كبير منشق مصادر أوروبية: إدخال 1500 من الفرقة 30 إلى سوريا بقيادة ضابط كبير منشق
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية النقاب عن أن المسئول عن الفرقة 30، السورية المعارضة التي دربتها الولايات المتحدة الأمريكية، هو ضابط سوري رفيع المستوى منشق عن النظام منذ أعوام، وأشارت إلى وجود معلومات عن نيّة إدخال نحو ألف وخمسمائة من مقاتلي هذه الفرقة المدربين إلى سوريا بنهاية العام الجاري.

ورفضت المصادر الدبلوماسية -في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة- الكشف عن هوية الضابط الرفيع الذي يُشرف على هذه الفرقة، وقالت إنه سعى دائماً للبقاء "بعيداً عن الأضواء"، ورجّحت أن يكون الهدف النهائي هو تدريب 15 ألفاً من المقاتلين المؤهلين لقلب بعض التوازنات في الداخل السوري وليكون طرفاً يُعتمد عليه.

والفرقة 30 هى نتاج برنامج تدريب المعارضة السورية المسلّحة "المعتدلة"، الذي تبنته واشنطن ورصدت له ملايين الدولارات، وأعلنت عن تخريج 60 عنصراً فقط أدخلتهم إلى سوريا، واحتجزت جبهة النصرة، المحسوبة على تنظيم القاعدة، بعضهم قبل أن تُطلق سراحهم بعد أيام.
>وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي بدء برنامج تدريب معارضين "معتدلين" لمواجهة تنظيم داعش، الذي سيطر على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وأشارت إلى نيتها تدريب قرابة 5400 مقاتل كل سنة على مدى ثلاثة أعوام.
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