التحالف العربى يقصف وزارة الدفاع اليمنية للمرة الثالثة خلال 12 ساعة

قامت طائرات دول التحالف العربي مساء اليوم الجمعة، بقصف أهداف ومواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح للمرة الثالثة خلال 12 ساعة.

فقد استهدفت الطائرات حسب شهود العيان مجمع العرضى بمنطقة باب اليمن بالعاصمة صنعاء وهو مقر وزارة الدفاع اليمنية ودوت 4 انفجارات قوية خلال ربع ساعة وسمع صوت الطائرات بوضوح وهي تقوم بعمليات القصف.

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