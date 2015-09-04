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محافظ قنا: تجديد جميع البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر الحالي

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محافظ قنا: تجديد جميع البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر الحالي محافظ قنا: تجديد جميع البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر الحالي

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

اصدر عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، تعليماته إلى وكيل وزارة بالمحافظة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بضرورة الإنتهاء من تجديد جميع البطاقات التموينية خلال الشهر الحالي تنفيذًا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا إنه سوف يتم وقف صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات الغير مجددة بدءاَ من شهر إكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ قنا إنه لا يوجد عجز في مقررات التموين بالمحافظة حيث تم توريد 1800 طن من السلع التموينية خلال الشهر الماضي، موجهًا بضرورة زيادة عدد منافذ بيع الخبز والسلع وتكثيف ورديات العمل بها للقضاء على ظاهرة الطوابير وتخفيف حدة الإزدحام امام المنافذ.

وأشار الهجان إنه تم تشغيل منفذ الجامعة لتوزيع السلع الغذائية المدعمة كما أوصى المسئولين بمديرية التموين بإرسال حملات تموينية على مدار اليوم لمراقبة الأسعار، موجهًا بضرورة زيادة كميات اللحوم التي يتم توزيعها على المنافذ التابعة للقوات المسلحة لتوفير كافة احتياجات المواطن القناوي من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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