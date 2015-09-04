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استشهاد 5 جنود بحرينيين مشاركين فى التحالف العربى باليمن

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استشهاد 5 جنود بحرينيين مشاركين فى التحالف العربى باليمن استشهاد 5 جنود بحرينيين مشاركين فى التحالف العربى باليمن
أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصدر رسمى بحرينى باستشهاد 5 جنود بحرينيين ضمن القوات البحرينية المشاركة فى التحالف العربى باليمن.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن استشهاد 22 من جنودها البواسل الأبطال ضمن قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية لدعم الشرعية فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوى الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته".


>-هاشتاج "استشهاد جنود الإمارات البواسل" يكتسح الترند العالمى على "تويتر".. المغردون يدعون للتطوع بقوات التحالف العربى.. ويؤكد: ضحوا بدمائهم من أجل استقرار العرب..وضاحى خلفان يصف الحوثيين بـ"كلاب إيران"
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