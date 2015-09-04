بالصور.. خالد صلاح يستضيف نجيب ساويرس فى برنامج "آخر النهار"

يستضيف الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، غداً السبت، فى حلقة مسجلة وخاصة ببرنامجه آخر النهار على فضائية النهار، يتحدث فيها عن السياسة والاقتصاد والإعلام.. وتنشر تفاصيل الحلقة كاملة فى عدد اليوم السابع المطبوع صباح الأحد.

تحدث رجل الأعمال لأول مرة عن علاقته بأسرته، وبالحكومة، وأبدى آراءه حول رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، وأسدل الستار عن كواليس خطة حزب المصريين الأحرار فى البرلمان المقبل، وكشف حقائق الشائعات التى ترددت عنه خلال الفترة الأخيرة، وأمور أخرى كثيرة.



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