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اجتماع عاجل لقيادات وزارة الرى لمناقشة تأخر حوافز المهندسين

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اجتماع عاجل لقيادات وزارة الرى لمناقشة تأخر حوافز المهندسين اجتماع عاجل لقيادات وزارة الرى لمناقشة تأخر حوافز المهندسين
قرر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عقد اجتماع عاجل صباح غد بمبنى الوزارة، لرؤساء المصالح والهيئات والقطاعات، لمناقشة موضوع حوافز ومستحقات المهندسين المتأخرة خلال الشهرين الماضيين (يوليو-أغسطس).

وأكد الدكتور حسام مغازى، حسب بيان اليوم، أن المجهودات الكبيرة التى يقوم بها مهندسو الوزارة فى توفير المياه لجميع الاستخدامات تحتم بذل كل جهد ممكن لحل مشكلة تلك المستحقات التى سيتم صرفها خلال الأسبوع القادم.

وأشار وزير الرى إلى أن التعديلات التى جرت على الميزانية الجديدة للوزارة خصوصا مخصصات الباب السادس لن تثنى الوزارة عن بذل كل الجهد، لتعويض العاملين بها الذين هم محل تقدير نظرا للمجهودات الكبيرة التى يبذلونها ويلمس نتائج هذا الجهد الجميع.

وأضاف مغازى أن الاجتماع سيتطرق إلى دراسة أفكار جديدة لتنمية دخل المهندسين، وهى أفكار تم تجميعها من خلال لقاءات مع ممثلين للمهندسين خلال الفترة الأخيرة.

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مصر 365