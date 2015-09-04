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«الأزهر» ينعي 22 جنديا إماراتيا استشهدوا ضمن قوات التحالف العربي

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«الأزهر» ينعي 22 جنديا إماراتيا استشهدوا ضمن قوات التحالف العربي «الأزهر» ينعي 22 جنديا إماراتيا استشهدوا ضمن قوات التحالف العربي

الدكتور احمد الطيب – شيخ الازهر

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، بمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن 22 جنديا إماراتيا استشهدوا في اليمن خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية “إعادة الأمل” لدعم الشعب اليمني الشقيق.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الإماراتي الشقيق، وأسر الشهداء البواسل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضحياتها من أجل أمتها العربية والإسلامية، ووقوفها إلى جانب أشقائها في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، سائلا الله تعالي أن يحفظ اليمن الشقيق وأن ينعم عليه بالاستقرار.

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