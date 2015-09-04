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52 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الطرق بمدن محافظة قنا

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52 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الطرق بمدن محافظة قنا 52 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الطرق بمدن محافظة قنا

صرح عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه تم تخصيص مبلغ 52 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمدن المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عُقد بمقر ديوان عام المحافظة.

وأصدر الهجان تعليماته للمسئولين عن رصف الطرق بضرورة سرعة الإنتهاء من إجراءات تنفيذها مع مراعاة تطبيق معايير الجوده العالية فى عمليات الرصف، مؤكدًا على اهتمامه بكافة أعمال التوسعات والرصف بمختلف مدن المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة فى رفع كفاءة الطرق داخل مدن المحافظة لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث.

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