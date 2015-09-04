مورينيو يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بـ5 إنجازات

تسلم جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي 5 شهادات من موسوعة الأرقام القياسية المعروفة "جينيس".

وسيدخل مورينيو الموسوعة في نسختها لعام 2016 بعد الأرقام التي حققها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز.

وتسلم مورينيو 5 شهادات وفقا للأرقام التالية:

أطول فترة بلا هزيمة لمدرب على أرضه (9 سنوات).

أكثر عدد من الإنجازات في دوري أبطال أوروبا مع فريقين (لقبين مع بورتو وإنتر ميلان).

أصغر مدرب يصل إلى 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا (49 سنة و12 يوم).

أكثر عدد من النقاط المحرزة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز (95، موسم 2004-2005).

أكثر عدد من المباريات بلا هزيمة لمدرب على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز (77).

وقال مورينيو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي تشيلسي:"الحقيقة هم أعطوني هذه الجوائز كي أعلقها في مكتبي، إنه أمر جيد".

وأضاف "لم أكن أتخيل وأنا طفل صغير أنني في يوم من الأيام سأكون في موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

وأتم "هذه الجوائز تخص أشياء حققتها في الماضي، لكن المهم بالنسبة لي هو ماذا يمكنني أن أفعل في المستقبل".